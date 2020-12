Faeser wirbt: Stiftung Unterstützung Opfer rechter Gewalt

Nancy Faeser (SPD), Fraktionsvorsitzende im Landtag, im Landtag. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die hessische SPD macht sich weiter für eine Landesstiftung zur Unterstützung von Opfern rechtsextremer Gewalt stark. Damit solle Geld bereit gestellt werden für Betroffene, die beispielsweise nach einer Tat nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten können, sagte die hessische SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Sie kündigte an, dass ihre Fraktion im Landtag erneut Geld für eine solche Stiftung aus dem Landeshaushalt beantragen werde.

Die unabhängige Stiftung soll nach den Worten von Faeser allen Opfern von rechtsextremistischer Gewalt gewidmet sein, etwa dem 2019 getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den Opfern des Attentats von Hanau dieses Jahr und Halit Yozgat, der 2006 in Kassel vom «Nationalsozialistischen Untergrund» (NSU) ermordet wurde. «Und wir wollen, dass diese Stiftung auch Bildungsaufgaben übernimmt», sagte Faeser. «Bildung ist für uns der Schlüssel, zukünftige extremistische Taten zu verhindern.»