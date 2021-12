Fast 2800 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden/Berlin - Die Hospitalisierungsinzidenz, wichtiger Gradmesser für die Einschätzung der Corona-Lage, ist nach den vorliegenden Daten in Hessen gesunken. Nach Angaben des hessischen Sozialministeriums lag der Wert am Donnerstag bei 2,69 - nach 2,8 am Vortag. Er gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3,7 gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist allerdings leicht angestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsbehörden 2789 Neuinfektionen sowie 16 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 180,6, wie aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) hervorgeht (Stand 3.27 Uhr). Am Vortag hatte dieser Wert noch bei 175,1 gelegen. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen 477.279 Corona-Fälle nachgewiesen, 8548 Menschen starben in Verbindung mit dem Erreger.

Eine Bewertung der aktuellen Daten ist weiterhin nur eingeschränkt möglich. Das RKI wies darauf hin, dass während der Feiertage und zum Jahreswechsel mit einer geringeren Test- und Meldeaktivität zu rechnen sei. Deshalb könnten die offiziell ausgewiesenen Fallzahlen nur ein unvollständiges Bild der Corona-Lage zeigen.

Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) vom Donnerstag 255 erwachsene Covid-19-Patienten. 127 von ihnen wurden beatmet (Stand 11.05 Uhr).

© dpa-infocom, dpa:211230-99-542966/3