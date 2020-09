Fast jeder zweite Hesse hat ein Ehrenamt

Der Chef der hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU). Foto: picture alliance / Swen Pförtner/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: picture alliance / Swen Pförtner/dpa/Archivbild)

Marburg - Fast jeder zweite Hesse im Jugend- oder Erwachsenenalter engagiert sich ehrenamtlich. «Ich freue mich, dass so viele Menschen in Hessen ihrem Herzen folgen, ihre Freizeit investieren und sich für andere einsetzen», sagte der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), am Mittwoch in Marburg. Dort stellte er den ersten Ehrenamtsbericht des Landes vor.

Demnach sind 17,6 Prozent und damit die meisten der Ehrenamtlichen in Sportvereinen tätig. Beliebt sind auch Kultur- und Musikinstitutionen (9,3 Prozent) und der soziale Bereich (9,2 Prozent). Für den Umwelt- und Naturschutz engagieren sich 3,8 Prozent der knapp 2,5 Millionen ehrenamtlich tätigen Hessen. In den Freiwilligen Feuerwehren des Landes sind etwa 3,2 Prozent von ihnen aktiv. Insgesamt haben die Menschen in ländlichen Regionen häufiger ein Ehrenamt angenommen als Stadtbewohner.

Das Land Hessen investiert in diesem Jahr rund 19,6 Millionen Euro in das Ehrenamt. Mit diesem Geld sollen laut Mitteilung der Staatskanzlei etwa die Rahmenbedingungen für die Ehrenamtlichen verbessert werden. Hinzu kämen über zwölf Millionen Euro zur Förderung des Ehrenamts, um die Folgen der Corona-Pandemie beispielsweise für Vereine abzumildern.