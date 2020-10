Fast zwei Dutzend Corona-Fälle in Gemeinschaftsunterkunft

Eine Virologin untersucht Proben auf das Coronavirus. Foto: Peter Steffen/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Peter Steffen/dpa/Symbolbild)

Darmstadt - Nach mehreren Corona-Fällen in einer Gemeinschaftsunterkunft im Kreis Darmstadt-Dieburg müssen rund 150 Menschen in Quarantäne bleiben. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag in Darmstadt mitteilte, waren zuvor 23 Bewohner der Unterkunft in Münster-Breitefeld positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Freitag sollen nun alle übrigen Bewohner getestet werden. Der Kreis lobte die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber aus der fleischverarbeitenden Industrie als «vorbildhaft». Alle von Infektionen betroffenen Menschen seien derzeit bei «guter Gesundheit», hieß es.