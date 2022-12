FDP geht mit Stefan Naas als Spitzenkandidat in Landtagswahl

Jetzt teilen:

Wetzlar (dpa/lhe) - - Die hessische FDP hat Stefan Naas zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl 2023 gekürt. Die Liberalen wählten den 49-Jährigen bei ihrem Parteitreffen am Samstag in Wetzlar mit 277 von 297 gültigen Stimmen. Das entsprach einer Zustimmung von rund 93 Prozent. „Wir gehen als eigenständige Kraft in diese Landtagswahl. Mit mir wird es keinen Zweitstimmen-Wahlkampf geben“, sagte Naas vor etwa 300 Delegierten, die in Wetzlar zu einem Parteitag und einer Landesvertreterversammlung zusammengekommen waren. „Wir brauchen beide Stimmen für die hessische FDP, weil's notwendig ist. Wir wollen Schwarz-Grün beenden.“

Der Landtagsabgeordnete Naas ist Jurist und in der Landtagsfraktion unter anderem verkehrs- und wirtschaftspolitischer Sprecher. Naas war bereits im Sommer als Spitzenkandidat vorgeschlagen worden. Einen Gegenkandidaten für den Spitzenplatz der Landesliste gab es nicht.

Bei der zurückliegenden Wahl im Jahr 2018 hatte die FDP 7,5 Prozent der Stimmen bekommen. Im Landtag ist die Partei mit elf Sitzen vertreten. Die nächste Landtagswahl in Hessen soll im kommenden Herbst stattfinden.