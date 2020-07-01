Mittwoch,
01.07.2020 - 00:00
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FDP wirft der CDU Wortbruch vor
2013 hat die CDU zur Aussetzung der Schuldenbremse mit beschlossen, dass dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist. Jetzt soll die einfache Mehrheit reichen. Das ist Wortbruch, sagt die FDP.
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