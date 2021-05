Festivalveranstalter in Hessen: Situation «sehr schwierig»

Zahlreiche Besucher des Open-Air-Festivals «Rock im Park» während eines Konzerts. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild)

Darmstadt/Eschwege - Festivalveranstalter in Hessen haben mehr Planungssicherheit gefordert. Die Situation sei «extrem schwierig», sagte Tobias Schrenk, Veranstalter des Golden Leaves Festival in Darmstadt, der Deutschen Presse-Agentur. In Bezug auf eine mögliche zugelassene Besucheranzahl im Sommer beispielsweise herrsche «Schweigen im Walde». Ohne diese Vorgabe allerdings sei eine Planung kaum möglich.

«So eine Großveranstaltung lässt sich selbst mit routinierten Abläufen nicht einfach aus dem Boden stampfen», sagte Alexander Feiertag, Veranstalter des Open Flair Festivals in Eschwege (Werra-Meißner-Kreis). Das Festival wird 2021 definitiv nicht über die Bühne gehen.

Beide Festivals sind neben 40 weiteren Teil des Aktionsbündnisses «Festivals in Hessen». Kürzlich hatte das Bündnis in einem Positionspapier Forderungen gestellt.

