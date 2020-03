Finanzhilfen: Schäfer rechnet mit mehr als 200 000 Anträgen

Thomas Schäfer (CDU), Finanzminister des Landes Hessen. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) rechnet mit weit über 200 000 Betrieben in Hessen, die wegen der Corona-Krise die Hilfsprogramme von Bund und Land beantragen werden. Die Zahl der potenziellen Antragsteller liege insgesamt bei rund 250 000 Firmen in Hessen, sagte der Minister am Mittwoch in einer Videokonferenz in Wiesbaden.

Die Gelder seien nicht zweckgebunden, müssten aber natürlich mit der Corona-Krise zu tun haben und zum Vermeiden einer finanziellen Schieflage verwendet werden, erklärte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne). Die Finanzhilfen seien Zuschüsse und kein Kredit. Spätestens am Montag werde es möglich sein, die Anträge dafür zu stellen.

Beide Minister betonten, dass nur ein Antrag für die Finanzhilfen von Bund und Land nötig sein wird. Das Geld soll so schnell wie möglich fließen, versicherte der Wirtschaftsminister. Es werde eine Frage von Tagen sein. Letztendlich werde es daran liegen, wie viele Anträge eingehen werden.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hatte zuvor im hessischen Landtag angekündigt, dass das Land wegen der Corona-Krise die finanzielle Unterstützung gerade für kleine und Kleinstunternehmer, Angehörige freier Berufe und Selbstständige mit einer geringen Zahl von Beschäftigten deutlich aufstocken wird.