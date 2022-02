Finanzminister legt vorläufigen Haushaltsabschluss 2021 vor

Michael Boddenberg, Finanzminister von Hessen, spricht im Hessischen Landtag. Foto: Arne Dedert/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archiv)

Wiesbaden - Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) will am Montag (10.00 Uhr) den vorläufigen Haushaltsabschluss für 2021 in Wiesbaden vorlegen. Der Finanzminister hatte sich nach der Steuerschätzung Ende vergangenen Jahres zuversichtlich gezeigt, mit deutlichen Mehreinnahmen im Vergleich zur ursprünglichen Kalkulation rechnen zu können. Beim Haushaltsabschluss geht es um die finalen Ausgaben und Einnahmen des Landes im vergangenen Jahr. Die Zahlen werden erneut bestimmt sein von den massiven Auswirkungen durch die Corona-Pandemie.

