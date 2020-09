Finanzminister: Steuerausfälle etwas geringer als gedacht

Michael Boddenberg (CDU), Finanzminister von Hessen. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Wegen der Wirtschaftskrise durch die Corona-Pandemie werden auch Hessen Steuereinnahmen fehlen. «Es sieht aber bereits danach aus, dass die Steuerausfälle 2020 etwas geringer ausfallen könnten als gedacht», sagte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Donnerstag. Ab 2021 und den Jahren darauf müsse aber mit deutlich geringeren Einnahmen gerechnet werden als zwischenzeitlich veranschlagt. Genaue Zahlen zu den erwarteten Steuereinnahmen für Hessen will Boddenberg in der kommenden Woche vorstellen.

Zuvor war die Prognose der Steuerschätzer vorgestellt worden. Bund, Länder und Kommunen müssen demnach im Jahr 2021 noch einmal mit 19,6 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen auskommen als im Mai erwartet. Erst im Jahr 2022 soll wieder das Vorkrisenniveau erreicht werden.