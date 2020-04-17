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Freitag, 17.04.2020 - 15:31
4 min

Finanzministerium: Referatsleiter tot aufgefunden

Drei Wochen nach dem Suizid von Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) sorgt ein weiterer Freitod im Ministerium und in der Landeshauptstadt für Gesprächsstoff.

Von Christoph Cuntz und Lars-Oliver Hennemann
Erst vor drei Wochen hat der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) den Freitod gewählt. Foto: dpa

Erst vor drei Wochen hat der hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) den Freitod gewählt. (Foto: dpa)

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