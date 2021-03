Flüchtling bei Konflikt getreten: Mitarbeiter suspendiert

Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild)

Gießen - Nach einem gewalttätigen Vorfall in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Gießen sind zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von ihrem Arbeitgeber suspendiert worden. Sie sollen einen Bewohner der Einrichtung bei einer Auseinandersetzung jeweils getreten haben, wie das Regierungspräsidium Gießen am Freitag mitteilte.

Die beiden Sicherheitsmitarbeiter seien zuvor verletzt worden, als sie bei einem Streit zwischen zwei Bewohnern in der Kantine eingriffen. Dabei habe einer der beiden Sicherheitsmitarbeiter einen Schneidezahn verloren. Sowohl die beiden Bewohner, als auch die zwei Mitarbeiter seien angezeigt worden. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Behörde bereits am 10. März.

