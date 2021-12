Flüchtlingszahlen: Land setzt auf Leichtbau-Unterkünfte

Ein Zimmer in einer Unterkunft. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa (Bild: dpa) (Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Gießen - Mit neu aufgestellten Unterkünften in Leichtbauweise reagiert das Land Hessen auf die steigenden Zugangszahlen von Asylsuchenden zu Pandemiezeiten. «Wir brauchen mehr Unterkünfte zum einen wegen Corona», erläuterte der Gießener Regierungspräsident Christoph Ullrich, dessen Behörde für die Erstaufnahme von Flüchtlingen zuständig ist. «Und zum anderen wegen der höheren Belegung, die wir insgesamt haben an den Standorten.» Derzeit leben in Hessens Erstaufnahmeeinrichtungen rund 6000 Menschen, im Herbst 2019 waren es etwa 1600.

Bei einem Rundgang am Montag in Gießen stellte das Regierungspräsidium (RP) die sechs Leichtbauhallen vor, die vorübergehend auf einer freien Fläche auf dem Gelände des dortigen «Ankunftszentrums» stehen.

Als Faktoren für den gestiegenen Platzbedarf sowie die wachsende Zahl von Asylsuchenden führte Ullrich unter anderem an: Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen müssten die Unterkünfte luftiger belegt sowie Quarantäne-Räume vorgehalten werden. Angesichts gesetzlicher Änderungen blieben Neuankömmlinge länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen, gleichzeitig erreichten wieder deutlich mehr Asylsuchende, unter anderem via Belarus, Hessen.

In Hessen gibt es mehrere Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge. Gießen ist der größte Standort. Das RP lässt derzeit hessenweit vier weitere Liegenschaften für die Unterbringung von Neuankömmlingen herrichten und nutzt dafür unter anderem ehemalige Militärgebäude.

© dpa-infocom, dpa:211220-99-455999/2