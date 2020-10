Frankfurt bei Coronainfektionen kurz vor Warnstufe vier

Stadtrat Stefan Majer (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main - Frankfurt steuert bei der Zahl der Corona-Infektionen auf die nächste Warnstufe zu: Mit 48,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen befindet sich die Stadt kurz vor der 4. Warnstufe des Präventions- und Eskalationskonzeptes des Landes. «Wir befürchten, dass wir beim Infektionsgeschehen in den nächsten Tagen die Eskalationsstufe rot erreichen werden», sagte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) am Montag.

Nachdem der Schwerpunkt der Neuinfektionen in der vergangenen Woche der Fokus auf einem lokal begrenzten Infektionsausbruch gelegen habe, werde in dieser Woche deutlich, «dass zwei Drittel der Infektionen mittlerweile im Bereich des Alltagslebens stattfinden, und nun andere Maßnahmen erforderlich sind», sagte Majer.

Majer kündigte außer lokalen Maßnahmen eine konsequente Umsetzung der Beschlüsse von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs an. Auch in Frankfurt müsse damit gerechnet werden, dass bei 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche höchstens 25 Teilnehmende in öffentlichen oder angemieteten Räumen erlaubt sind. Für Feiern in privaten Räumen werde voraussichtlich eine Höchstzahl von 10 Personen dringlich empfohlen. Am Dienstag befasst sich in Frankfurt der Verwaltungsstab, der Krisenstab der Stadt mit den Maßnahmen bei Erreichen der Warnstufe «Rot».