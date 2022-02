Frankfurt meldet mehr registrierte Corona-Fälle als 2021

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt am Main - Das Gesundheitsamt Frankfurt hat seit Jahresbeginn bereits mehr Corona-Fälle registriert als im gesamten Vorjahr. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, sind im Jahr 2020 in Frankfurt 21.174 Fälle eingegeben und bearbeitet worden, 2021 waren es insgesamt 49.206 und 2022 bislang bereits mehr als 50.400.

Das Gesundheitsamt arbeite seit zwei Jahren im Dauer-Krisenmodus und schaffe es trotzdem, die immer wieder neu auftretenden Herausforderungen zu bewältigen, sagte Gesundheitsdezernent Stefan Majer laut Mitteilung. Trotzdem wünschten sich natürlich viele Mitarbeiter auch wieder den Weg in ihre Ursprungsaufgaben zurück.

Frankfurt wies am Donnerstag mit 2415,1 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen auf. Der Wert gibt die Zahl der gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche an.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-966306/2