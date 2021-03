Frankfurt plant zunächst keine Rücknahme der Lockerungen

Jetzt teilen:

Frankfurt - Die Stadt Frankfurt will angesichts des gestiegenen Corona-Inzidenzwertes zunächst die weitere Entwicklung abwarten, ohne sofort Lockerungen zurückzunehmen. «Zoos, Museen und Buchläden bleiben erst einmal offen, diese haben ja auch gutes Hygiene-Konzept», sagte eine Sprecherin des Gesundheitsdezernats. «Das gilt wohl zumindest für diese Woche, es sei denn, es erfolgt eine Weisung der Landesregierung». Ansonsten gelte es, die weitere Entwicklung des Wertes abzuwarten. Zudem gebe am kommenden Montag den nächsten Bunde-Länder-Gipfel, bei dem das Thema sicher eine Rolle spielen werde. In Hessens größter Stadt lag die die wichtige Kennziffer der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen am Dienstag wieder knapp über der Marke von 100.

