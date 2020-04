Frankfurt: Polizeiauto überschlägt sich bei Einsatzfahrt

Der Mannschaftswagen der Frankfurter Polizei hatte sich nach der Kollision mit dem Porsche (im Hintergrund links) überschlagen und blieb auf der Seite liegen. (Foto: wiesbaden112.de)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FRANKFURT - Nach einem Unfall überschlagen hat sich am Ostersonntag ein Polizeiauto einer Spezialeinheit in der Frankfurter Innenstadt. Der Sprinter der Beweis- und Festnahme-Einheit der Polizei war mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz im Stadtteil Griesheim, als er von einem Porsche Cayenne gestreift wurde, sich überschlug und auf der Seite liegenblieb.

Nach Angaben der Polizei wurden alle Unfallbeteiligten wohl nur leicht verletzt, kamen aber vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Der Mannschaftswagen der Polizei war auf dem Weg nach Griesheim, um dort bei Kontrollen wegen das Corona-Kontaktverbots zu helfen, nachdem aus dem Stadtteil mehrere brennende Mülltonnen gemeldet wurden. Hintergrund für die besondere Aufmerksamkeit der Polizei und den Einsatz war ein Vorfall vom Karfreitag, als Polizeistreifen im Stadtteil Griesheim von rund 20 Männern mit Eisenstangen, Steinen und einer Hantelscheibe attackiert worden waren. In der Folge wurden sechs Männer vorläufig festgenommen und zahlreiche Waffen beschlagnahmt.

Am Ostersonntag sei es allerdings bis auf die brennenden Mülltonnen ruhig geblieben in dem Stadtteil, so die Polizei.