Frankfurter Dezernentin: Aufhebung fester Gruppen in Kitas

Mehrere Bobbycars stehen auf dem Spielplatz eines Kindergartens. (Bild: dpa) (Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt - Frankfurts Bildungsdezernentin Sylvia Weber hat die hessische Landesregierung aufgefordert, schnellstmöglich wieder offene Gruppen in den Kitas zuzulassen. „Es kann nicht sein, dass das Land für die Schulen und allgemeine Bevölkerung die Hygieneregeln lockert, die Kitas aber weiterhin in festen Gruppen arbeiten müssen“, erklärte die SPD-Politikerin am Montag. Bei der Aufhebung der Corona-Regeln dürften die Kitas nicht vergessen werden.

Aufgrund der immer noch angespannten Personallage in Kitas und aufgrund eines immer noch hohen Krankenstandes müssten derzeit häufiger Gruppen geschlossen werden, sagte Weber. Dies liege auch daran, dass offene Konzepte aktuell nicht möglich seien. Fachkräfte wie Eltern könnten durch eine Aufhebung der festen Gruppen entlastet werden. „Die Fachkräfte in den Einrichtungen haben in den letzten zwei Jahren fast Unmenschliches geleistet und mit einem hohen persönlichen Risiko die Betreuung aufrechterhalten“, erklärte die Dezernentin. „Nun ist es an der Zeit, dass sie auch von den geplanten Lockerungen profitieren und nicht vergessen werden.“

© dpa-infocom, dpa:220228-99-322855/2