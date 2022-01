Frankfurter OB Feldmann positiv auf Corona getestet

Ein Arzt hält einen Tupfer, mit dem ein Abstrich für einen Coronatest gemacht wird. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Feldmann befinde sich in häuslicher Isolation, sagte sein Sprecher auf Anfrage. Die ersten Symptome seien am Montag aufgetreten, am Dienstag habe er sich isoliert und einen PCR-Test gemacht, am Mittwoch sei das positive Ergebnis gekommen. Alle Präsenztermine seien bis Ende der Woche abgesagt worden. Wo sich Feldmann angesteckt habe, sei unklar. Der Verlauf sei sehr mild, der OB arbeite von zuhause aus. In einem Statement riet Feldmann zur Booster-Impfung, der er den harmlosen Verlauf zu verdanken habe. Zuvor hatte das «Journal Frankfurt» darüber berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220120-99-786718/2