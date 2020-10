Frankfurter OB will Coronavirus «die rote Karte zeigen»

Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) steht im Rathaus. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Frankfurt - Mit einem dringlichen Appell hat der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) die Bevölkerung zur Einhaltung der jetzt auf weitere Stadtteile ausgedehnten Maskenpflicht aufgerufen. «Der Virus hasst Masken, er scheitert an diesem Stückchen Stoff», sagte Feldmann am Sonntag vor der Paulskirche. «Ich bin mir sicher, dass wir in Frankfurt stärker sind als der Virus und dass wir ihm die rote Karte zeigen können.»

Nach einem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen in Frankfurt auf nunmehr 173,5 Fälle auf 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen (Stand RKI-Zahlen vom Sonntag) beschloss der Verwaltungsstab der Stadt in einer kurzfristig angesetzten Sondersitzung eine Verschärfung der bisherigen Corona-Maßnahmen. Das bislang auf bestimmte Plätze beschränkte Verbot des Alkoholverkaufs ab 23.00 Uhr wurde auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Innerhalb des Alleenrings und nördlich der Bahnlinie in Sachsenhausen muss im öffentlichen Raum ebenfalls Maske getragen werden, also auch in bevölkerungsreichen Stadtteilen wie Bornheim.

«Wenn das nicht reicht, werden wir die Maskenpflicht auf das gesamte Stadtgebiet ausweiten», sagte Feldmann. Im öffentlichen Raum dürfen sich jetzt maximal fünf statt bisher zehn Menschen oder alternativ die Angehörigen von zwei Hausständen treffen.

Abgesagt wurde der Weihnachtsmarkt. Ihm sei bewusst, dass dies keine gute Nachricht für Schausteller sei, sagte Feldmann. Aber «es ist das falsche Signal, jetzt den Weihnachtsmarkt durchzuführen.»