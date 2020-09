Frankfurter Oberbürgermeister legt Steuerbescheid offen

Peter Feldmann (SPD), Oberbürgermeister von Frankfurt am Main. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild)

Frankfurt/Main - Der wegen der Awo-Affäre unter Druck geratene Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) hat Steuerunterlagen offengelegt. Am Donnerstag veröffentlichte er in Frankfurt seinen Steuerbescheid für das Jahr 2018 sowie eine Auflistung seiner Nebentätigkeiten und seiner Aufsichtsratsmandate. Ab Oktober will er zudem all seine Termine offenlegen und angeben, mit wem er wann spreche. Er wolle Deutschlands erster «gläserner Oberbürgermeister» werden, erklärte Feldmann.

Die Steuererklärung solle ab diesem Freitag für jedermann im Internet über das Stadtportal abrufbar sein. Auch künftige Steuerbescheide sollen dort eingestellt werden.

Feldmann wollte anschließend in der Aktuellen Fragestunde der Stadtverordnetenversammlung Fragen zur Awo-Affäre beantworten. Im Zusammenhang mit dem Skandal um überhöhte Gehälter und Luxus-Dienstwagen bei - mittlerweile ehemaligen - Führungskräften der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt war auch der Arbeitsvertrag von Feldmanns heutiger Ehefrau als Leiterin einer Kindertagesstätte in die Kritik geraten. Feldmann hat mehrfach betont, er habe keinen Einfluss auf das Gehalt seiner damaligen Lebensgefährtin genommen.

Vor der Stadtverordnetenversammlung sagte Feldmann, die Situation sei für ihn und seine Frau nicht einfach. Die Staatsanwaltschaft habe festgestellt, dass an den Vorwürfen nichts dran sei, gleichwohl habe auch er Fehler gemacht. So habe sein Schweigen am Anfang viele verunsichert.