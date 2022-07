Frankfurts neuer Polizeipräsident wird ins Amt eingeführt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - In Frankfurt wird am Montag (10.00 Uhr) der neue Polizeipräsident, Stefan Müller, vorgestellt. Zur Amtseinführung hat sich auch Innenminister Peter Beuth (CDU) angekündigt. Müller war zuvor Präsident des Polizeipräsidiums Westhessen. Zudem hatte er unter anderem die Leitung bei der Umstrukturierung des Frankfurter Spezialeinsatzkommandos (SEK) inne, nachdem dieses wegen rechtsextremer Vorkommnisse aufgelöst und neu organisiert wurde. Müllers Vorgänger Gerhard Bereswill war nach rund siebeneinhalb Jahren an der Spitze des größten hessischen Präsidiums im April in den Ruhestand gegangen.

© dpa-infocom, dpa:220724-99-140535/2