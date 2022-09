Frauenberg: Franziskaner und Stiftung erhoffen Unterstützung

Ein Steinkreuz steht an der Mauer des Klosters Frauenberg. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Fulda - Die Franziskaner und die Bürgerstiftung antonius wollen das Kloster am Frauenberg in Fulda gemeinsam in die Zukunft führen. Dafür hoffen sie auf die Unterstützung des Bistums Fulda als Eigentümer der Klosteranlage. Bisher habe die Stiftung bereits rund 350.000 Euro in den Umbau und die Einrichtung der Inklusionsbetriebe in dem Kloster investiert und weitere Investitionen stünden an, heißt es von den Beteiligten.

Die Stiftung betreibt in der Anlage ein Klostercafé, ein Tagungshotel, eine Schneiderei und eine Gärtnerei im Klostergarten, die derzeit 38 Menschen mit Behinderung beschäftigen, insgesamt leben und arbeiten mehr als 100 Menschen auf dem Frauenberg. Die zunächst auf zehn Jahre angelegte Zusammenarbeit des Franziskaner-Konvents mit der Stiftung läuft seit rund fünf Jahren. Franziskaner wirken bereits seit fast 400 Jahren auf dem Frauenberg. Die Anfänge des Klosters reichen zurück bis ins 8. Jahrhundert.

