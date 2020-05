Freizeiteinrichtungen und Dienstleister dürfen wieder öffnen

Ein Schild weist Kunden in einem Friseursalon über die neu geltenden Regeln im Salon aufgrund der Corona-Pandemie hin. Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Christoph Schmidt/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Hessen lockert von Montag an die Corona-Beschränkungen für viele Freizeiteinrichtungen und Dienstleister. Unter anderem Spielplätze, Zoos, Botanische Gärten und Museen dürfen dann wieder öffnen, teilte die Staatskanzlei am Freitag mit. Dabei müssen strenge Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Friseure, Kosmetik-, Nagel- und Tattoostudios sowie Massagepraxen dürfen von kommender Woche an wieder ihre Dienste anbieten. «Dabei müssen die Anbieter für die gesamte Dauer des Kundenkontaktes eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen», hieß es. Dies gelte auch für Kunden, sofern die Behandlung dies erlaube. Grünes Licht gab Hessen unter anderem auch für Hundesalons und Hundeschulen sowie Copyshops und Musikschulen.