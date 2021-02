Friseure in Hessen dürfen ab März wieder öffnen

Volker Bouffier, der Ministerpräsident von Hessen. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Friseure sollen ab dem 1. März ihre Salons in Hessen wieder öffnen dürfen. Das kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Mittwoch nach einem Gespräch mit den Regierungschefs von Bund und Ländern an.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-387402/3