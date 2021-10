Ralph Brinkhaus (l) steht neben Tilman Kuban beim Deutschlandtag der Jungen Union. Foto: Bernd Thissen/dpa (Bild: dpa) (Foto: Bernd Thissen/dpa)

Münster - Der nächste Deutschlandtag der Jungen Union (JU) findet 2022 in Fulda statt. Das gab der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU, Tilman Kuban, zum Abschluss des dreitätigen Treffens am Sonntag in Münster bekannt. Nach Nordrhein-Westfalen ist damit im nächsten Jahr der Landesverband Hessen Gastgeber.

© dpa-infocom, dpa:211017-99-627891/2