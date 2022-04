Fuldaer Bischof Gerber ruft zu Zusammenhalt auf

Der Fuldaer Bischof Michael Gerber spricht während einer Pressekonferenz. (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archiv)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Fulda (dpe/lhe) - Angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat der Fuldaer Bischof Michael Gerber zu Zusammenhalt aufgerufen. Es gehöre zur perfiden Logik von Aggressoren und Tyrannen, zu spalten und davon zu profitieren, sagte der Bischof laut einer Mitteilung des Bistums am Gründonnerstag im Fuldaer Dom. Ostern schenke aber die Hoffnung, dass eine andere Dynamik stärker werde: „Es ist die tiefe Überzeugung und Haltung, dass das, was uns verbindet, stärker ist als alles, was uns unterscheidet“.

Der Zusammenhalt der politischen und gesellschaftlichen Kräfte, die sich für Freiheit und Menschenwürde einsetzen, sei derzeit herausgefordert. „Bei allen nationalen und kulturellen Unterschieden, uns eint die Sorge um den Nächsten, um eine Kultur, die Respekt hat vor der Würde jedes Menschen, um einen Weg zum Frieden, der die Völker in Freiheit leben lässt“, sagte Gerber.

© dpa-infocom, dpa:220414-99-923090/2