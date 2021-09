Fuldaer OB Wingenfeld neuer Präsident des Städtetags

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Der Fuldaer Oberbürgermeister Heiko Wingenfeld (CDU) ist neuer Präsident des Hessischen Städtetags. Wingenfeld war zuvor bereits Mitglied im Präsidium des Verbands, wie dieser am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Wingenfeld wurde auf einer Mitgliederversammlung in Kassel gewählt.

«Der Verband ist ein sehr wirksames Instrument, die Anliegen der hessischen Kommunen gegenüber dem Land nachhaltig zu vertreten», erklärte der Fuldaer OB. Wichtig sei ihm das Thema Nachhaltigkeit, das auch finanzielle Aspekte umfasse, sowie die Krankenhausentwicklungsplanung und -finanzierung.

Wingenfeld tritt die Nachfolge des Kasseler Oberbürgermeisters Christian Geselle (SPD) an, der seit Juni 2019 Präsident des Städtetags war. Dem Verband gehören kreisfreie und kreisangehörige Städte und Gemeinden des Landes an.

