Gedenken an Walter Lübcke zum zweiten Todestag

KASSEL - Zum zweiten Todestag von Walter Lübcke erinnert das Regierungspräsidium (RP) Kassel an seinen ermordeten Behördenleiter und wirbt erneut für Demokratie und gesellschaftliches Engagement. Zu Ehren Lübckes will das RP die Aktion "Haltung zeigen" fortsetzen. "Haltung zeigen ist keine Sache von Einzelkämpfern. Demokratie geht uns alle an, Demokratie heißt selber mitmachen", sagte Regierungspräsident Hermann-Josef Klüber in Kassel.

Im Rahmen des virtuellen Formats ist laut dem RP eine Videoreise durch den Regierungsbezirk Kassel zu Menschen, die bei sich vor Ort Haltung zeigen, öffentlich im Netz abrufbar. Sie wird flankiert von einer Mitmach-Bildcollage, die viral wachsen soll. "Walter Lübckes Schicksal mahnt uns, dass wir unsere freiheitliche Gesellschaft gegen Engstirnigkeit, Hass und Intoleranz immer aufs Neue verteidigen müssen. Das geht nur gemeinsam. Deshalb rufe ich Sie auf: Zeigen wir zusammen Haltung", so Klüber.

Bereits am Dienstag hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) an seinen ermordeten Parteifreund erinnert. "Sein klares Wort und seine Standhaftigkeit, sich für ein freies Land und einen demokratischen Rechtsstaat einzusetzen, in dem jeder seine Meinung äußern darf, vermissen wir schmerzlich", erklärte Bouffier. Der Mord an ihm sei Verpflichtung, "Haltung zu zeigen, auch wenn man Gegenwind spürt" und für die Grundwerte der Demokratie einzustehen.

"Wir dürfen extremistischen Gruppen nicht unsere Demokratie überlassen - eine Demokratie, für die wir hart gekämpft haben", mahnte der Ministerpräsident. "Unsere Stimme für Menschenrechte und die Freiheit muss noch lauter werden und sich gegen Ausgrenzung, Gewalt, Hass und Hetze erheben. Dafür stand Walter Lübcke", sagte Bouffier.

Nach den Angaben der Staatskanzlei wird Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) im Namen des Ministerpräsidenten am Mittwoch am Grab von Walter Lübcke im nordhessischen Wolfhagen-Istha einen Kranz niederlegen.

Lübcke wurde am 1. Dezember 2019 posthum mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille des Landes Hessen geehrt. 2020 wurde erstmals ein nach ihm benannter Demokratie-Preis vergeben. Er ging an Robert Erkan, der sich bei der Betreuung der Angehörigen der Opfer des Anschlags von Hanau engagiert hat, die Journalistin Dunja Hayali und das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und Rassismus - für demokratische Kultur in Hessen. Auch das Kasseler RP hat bereits mit einer Reihe von Projekten an Lübcke erinnert. So wurde unter anderem ein Saal nach ihm benannt und eine Gedenk-Briefmarke herausgegeben.





