Gefängnis-Bediensteten: Mindestens drei Viertel durchgeimpft

Eine Mitarbeiterin eines Impfteams überprüft eine Spritze mit einem Impfstoff gegen Covid-19. Foto: Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Thomas Frey/dpa Pool/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - Ein Großteil der Bediensteten in den hessischen Gefängnissen ist mittlerweile vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das betreffe mindestens 75 Prozent der Belegschaft, teilte das Justizministerium in Wiesbaden mit. Auch ein hoher Anteil der Gefangenen sei erst- oder zweitgeimpft. Angesichts der ständigen Entlassungen und Neuaufnahmen sei es aber schwierig, für diese eine Impfquote zu berechnen, erläuterte ein Ministeriumssprecher. Einen vollständigen Impfschutz hatten demnach zuletzt rund 2670 Häftlinge. Derzeit sitzen in Hessen rund 4350 Menschen hinter Gittern (Stand Ende Oktober).

«Die Impfungen der Gefangenen erfolgten größtenteils innerhalb der Justizvollzugsanstalten unter Einbindung der Impfzentren und des medizinischen Dienstes des Justizvollzuges und unter Beachtung der medizinischen Standards», berichtete das Ministerium. Neu aufgenommenen Gefangenen würden Corona-Impfungen angeboten.

Wer in Haft kommt, wird zunächst einzeln in gesonderten Bereichen untergebracht, untersucht und «engmaschig» auf Infektionszeichen hin überwacht. Nach Ablauf der Inkubationszeit werden die Betreffenden dann - nach Rücksprache mit dem medizinischen Dienst und sofern zwischenzeitlich keine Symptome aufgetreten sind - in die für sie vorgesehenen Haftbereiche verlegt, wie das Ministerium weiter mitteilte.

