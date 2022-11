Geflüchteten-Unterbringung: FDP-Fraktion fordert mehr Geld

Jetzt teilen:

Wiesbaden (dpa/lhe) - - Die FDP-Landtagsfraktion hat von der hessischen Landesregierung mehr finanzielle Unterstützung für die Kommunen bei der Unterbringung von Geflüchteten gefordert. Viele Städte und Gemeinden seien schon jetzt an der Belastungsgrenze, sagte der sozialpolitische Sprecher Yanki Pürsün am Donnerstag in Wiesbaden. Er forderte das Land auf, einen Flüchtlingsgipfel anzusetzen und Hilfe für die Kommunen in die Wege zu leiten. „Angesichts der hohen Zahl an schutzsuchenden Menschen, die zu uns kommen, ist jetzt eine Unterstützung der Städte und Gemeinden durch das Land gefragt“, sagte Pürsün.

Das Land sollte die Kapazitäten seiner Aufnahmeeinrichtungen schnellstmöglich deutlich ausweiten und so die Zuweisungen an die Kommunen über die nächsten Monate senken, forderte er. Wie in Bayern müsse Hessen die Unterbringungskosten für die Geflüchteten vorfinanzieren und die Kostenpauschale für die Kommunen erhöhen.