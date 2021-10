Geldautomat in Bankfiliale gesprengt: Hoher Schaden

Splitter und ein Schild mit der Aufschrift «Geldautomat» liegen auf dem Fußboden. Foto: Patrick Pleul/zb/dpa (Bild: dpa) (Foto: Patrick Pleul/zb/dpa)

Diemelstadt - Unbekannte haben einen Geldautomaten in einer Bank im nordhessischen Diemelstadt (Landkreis Waldeck-Frankenberg) gesprengt. Anwohner hätten in der Nacht zum Donnerstag einen Knall gehört und mehrere Männer beim Verlassen einer Bankfiliale beobachtet, teilte ein Sprecher der Polizei in Kassel am frühen Donnerstagmorgen mit. Anschließend seien die Verdächtigen in einem dunklen Auto in Richtung Autobahn geflüchtet. Durch die Sprengung sei ein hoher Schaden in der Bankfiliale sowie am Gebäude entstanden. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Ob Geld erbeutet wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

