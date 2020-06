Geplantes Corona-Sondervermögen spaltet den Landtag

Nancy Faeser (SPD) spricht im Hessichen Landtag. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Die Opposition im hessischen Landtag läuft Sturm gegen das geplante milliardenschwere Corona-Sondervermögen der Landesregierung. Das Vorhaben von Schwarz-Grün, zur Durchsetzung ihrer Ziele die Regelungen zur Schuldenbremse zu lockern, sei «Machtpolitik mit der Brechstange», sagte die SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden. Dies markiere einen Tiefpunkt des Parlamentarismus.

«Sie wollen ein Gesetz über eine Zweidrittelmehrheit mit einfacher Mehrheit abschaffen, weil es Ihnen, der Regierung, nicht praktikabel erscheint», sagte Faeser. Dies sei zwar nur eine Gesetzesänderung. «Aber wir alle wissen, dass Demokratien in kleinen Schritten beschädigt werden.» Der Vorsitzende der FDP-Fraktion, René Rock, sagte, der geplante Coronafonds könnte verfassungswidrig sein. Demnach seien die Haushalte zur Bewältigung der Corona-Krise womöglich «auf Sand gebaut».

Die Landtagsopposition lehnt das geplante zwölf Milliarden schwere Sondervermögen bis 2023 überwiegend als «Schattenhaushalt» ab. Nach einem Vorschlag von SPD und FDP sollte das Geld zur Bewältigung der Corona-Krise zunächst in einem Nachtragshaushalt bereit gestellt werden, um besser auf aktuelle Entwicklungen und neue Steuerschätzungen reagieren zu können.

Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) verteidigte die Pläne der Landesregierung erneut. Das zwölf Milliarden schwere Sondervermögen stehe für Stabilität und Vertrauen. Der Haushaltsausschuss des Landtags solle regelmäßig über Ausgaben ab einer Million Euro informiert werden. «Wir umgehen den Haushalt nicht, wir schaffen Transparenz im Haushalt», betonte Boddenberg. Vielmehr versuche die Opposition, die Mehrheitsverhältnisse im Parlament zu umgehen.

Der haushaltspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Erich Heidkamp, sagte, die Landesregierung füge dem gesamten Konzept der in der Verfassung verankerten Schuldenbremse unheilbaren Schaden zu. «Wir erkennen Züge von Panik bei den Handelnden.»

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler, nannte das Corona-Sondervermögen ein «Eingeständnis, dass die Schuldenbremse gescheitert ist». Die Linke schlage umfangreiche Änderungen am Sondervermögen vor, um mit einem Programm von 20 Milliarden Euro aus der Krise zu kommen.

Für Ausnahmen von der Schuldenbremse sollte nach Ansicht des hessischen Steuerzahlerbundes unbedingt weiter eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig sein. «Diese Absicherung jetzt beseitigen zu wollen, ist ein Anschlag auf die Grundidee der hessischen Schuldenbremse, der kommende Generationen teuer zu stehen käme», erklärte der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler Hessen, Joachim Papendick.

«Ohne die Hürde einer Zwei-Drittel-Mehrheit für Ausnahmefälle wäre das für uns keine wirksame Schuldenbremse mehr, für die 2011 70 Prozent der Wahlberechtigten gestimmt haben», erklärte Papendick. «Allein schon die angestoßene Diskussion ist ein skandalöser Tabubruch.»

Bei der Verabschiedung des Gesetzes sei klar gewesen, dass eine Regierungsmehrheit auch in einer Notlage nur Schulden für Maßnahmen aufnehmen könne, die zumindest von Teilen der Opposition mitgetragen würden. «So sollte ein Missbrauch der Ausnahmeregelung verhindert werden», erläuterte Papendick. Er forderte alle Landtagsfraktionen auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und sich «auf einen gemeinsamen Weg zu einigen, der eine überbordende Verschuldung so weit wie möglich eindämmt». Sowohl Faser als auch Rock zeigten am Mittwoch ihre Bereitschaft, die Gespräche mit der Landesregierung fortzusetzen.