Gericht will Lübcke-Prozess auf Zielgerade bringen

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: Copyright: pixabay.com/Decker & Böse Rechtsanwaltsgesel/obs/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Copyright: pixabay.com/Decker & Böse Rechtsanwaltsgesel/obs/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Frankfurt/Main - Mit der Befragung weiterer Zeugen wird heute der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke fortgesetzt (10.00 Uhr). Anschließend könnte die Beweisaufnahme geschlossen werden. Dies hatte der Vorsitzende Richter des Oberlandesgerichts Frankfurt (OLG), Thomas Sagebiel, am Dienstag als Möglichkeit in den Raum gestellt. Dann könnte am kommenden Dienstag das erste Plädoyer gehalten werden. Als möglichen Urteilstermin hatte das OLG den 26. Januar genannt.

Es muss allerdings noch über einen Beweisantrag entschieden werden, der am Dienstag gestellt worden war. Weitere könnten hinzukommen. Befragt wird an diesem Donnerstag unter anderem ein Waffen-Sachverständiger zur Frage, ob anhand von Spuren bewiesen werden kann, dass ein zweiter Täter vor Ort war.

Dem Hauptangeklagten Stephan Ernst wirft die Anklage vor, den CDU-Politiker Lübcke im Juni 2019 auf der Terrasse von dessen Wohnhaus erschossen zu haben. Die Anklage geht von einem rechtsextremen Tatmotiv des 47 Jahre alten Deutschen aus. Ernst hat den Schuss gestanden und ausgesagt, der Mitangeklagte Markus H. sei ebenfalls anwesend gewesen. Dieser schweigt in dem Prozess bisher. Ernst ist zudem wegen einer Messerattacke auf einen irakischen Flüchtling angeklagt.