GEW: Bedingungen an Schulen sehr unterschiedlich

Wiesbaden - Der schrittweise Neustart des Unterrichts an Hessens Schulen ist nach Einschätzung der Gewerkschaft GEW unter sehr unterschiedlichen Bedingungen erfolgt. Teils gebe es zum Schutz vor dem Coronavirus sehr gute hygienische und räumliche Voraussetzungen, sagte die Gewerkschaftsvorsitzende Maike Wiedwald am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Das sei aber nicht an jeder Schule der Fall.

Ähnliches berichtete Landesschulsprecher Paul Harder: Viele Schulen seien mit Seife und Toilettenpapier ausgestattet worden. Zudem seien Wege eingezeichnet worden, wo die Schüler zum Schutz vor einer Ansteckung entlang gehen sollen. Es gebe aber auch etliche Rückmeldungen von Schülern, dass es kein warmes Wasser in der Schule gebe und Desinfektionsmittel fehle. «Ich hoffe sehr, dass da noch nachgebessert wird», sagte Harder der dpa.

Sie habe jedoch den Eindruck, dass in den Schulen vor Ort ein sehr großes Engagement und Bewusstsein herrsche, pragmatische Lösungen für die Schüler und Lehrer zu erreichen, betonte die Gewerkschaftschefin. Es werde teils im Schichtbetrieb unterrichtet oder die Klassen werden geteilt. Die Ansätze seien in den Schulen sehr unterschiedlich und würden auch von der Größe und der Zahl der zur Verfügung stehenden Räume abhängen.

Nach Einschätzung von Wiedwald wird es noch eine ganze Zeit dauern, bis in Hessen zu einem Unterricht wie vor der Corona-Krise zurückgekehrt werden kann. Denkbar sei, dass es künftig zunächst eine Mischung aus Präsenzunterricht und einer Phase des Lernens zuhause geben werde, erklärte die Gewerkschafterin.