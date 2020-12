GEW fordert mehr Betreuungsmöglichkeiten an Schulen

Stühle sind in einem Klassenzimmer hochgestellt. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv (Bild: dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv)

Frankfurt - Die Lehrer-Gewerkschaft GEW hat auch während des Lockdowns flächendeckende Betreuungsmöglichkeiten an den hessischen Schulen für Kinder mindestens bis einschließlich der sechsten Klasse gefordert. Die bereitgestellten 150 Millionen Euro zur Bezahlung von Vertretungslehrkräften sollten für entsprechende befristete Verträge unkompliziert abrufbar sein, sagte die Ko-Vorsitzende der Gewerkschaft in Hessen, Birgit Koch, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. «Jedes Elternteil muss das Recht haben, sein Kind in die Schule zu schicken.»

Dabei gehe nicht um eine «Notbetreuung» alleine zur Unterstützung berufstätiger Eltern in systemrelevanten Berufen, sagte Koch. Vielmehr gelte es, die Schulen als wichtigen Ort des sozialen Lernens, als Anlaufstelle und auch Schutzraum für manche Kinder zu begreifen.

Dem hessischen Kultusministerium warf Koch Konzeptlosigkeit in der Corona-Pandemie vor. Die Schulen seien weitgehend auf sich selbst gestellt und versuchten, mit eigenen Ideen und Modellen so gut wie möglich durch die Krise zu steuern - je nach Landkreis unter ganz unterschiedlichen Bedingungen. Positiv sieht Koch etwa das Wechselmodell in einigen Landkreisen wie dem Main-Kinzig-Kreis, bei dem die Kinder in den vergangenen Wochen jeweils in kleineren Gruppen unterrichtet wurden - teils im Wochen-, teils im Tage- oder Stundenwechsel. Mit dem Ende der Präsenzpflicht sei nun wieder unklar, wie es nach den Ferien weitergehe und auch jetzt fehlten entsprechende Konzepte. Sie fürchte, «dass das Chaos weitergeht», sagte Koch.