Gewalttätiger Rassist bei der AfD

Als sich im Dezember Mitglieder der Jungen Alternative Hessen trafen, war auch der Rassist Stefan H. zugegen. Mit dabei die Landtagsabgeordneten Dimitri Schulz (kniend vorne links), Damian Lohr (stehend dahinter), Erich Heidkamp (vierter von links), Andreas Lichert (achter von links, hinten, im roten Hemd). Stefan H. (achter von rechts, mit hellem Kragen) steht in der hintersten Reihe. Screenshot: VRM/JA Hessen

WIESBADEN - Der 35-Jährige, der am vergangen Mittwoch in Darmstadt zwei dunkelhäutige Männer angegriffen und rassistisch beleidigt hat, ist nach Informationen dieser Zeitung Mitglied der Jugendorganisation der AfD, der Jungen Alternative (JA) Hessen. Auf deren Facebookseite ist ein Eintrag vom 4. Dezember vergangenen Jahres zu finden, dem Tag, an dem offenkundig eine Mitgliederversammlung stattgefunden hatte. Das Gruppenfoto, das aus diesem Anlass gemacht worden war, zeigt ihn mit den drei hessischen AfD-Landtagsabgeordneten Andreas Lichert, Erich Heidkamp und Dimitri Schulz. Mit dabei ist auch Damian Lohr, AfD-Abgeordneter in Rheinland-Pfalz, der im Juli angekündigt hatte, den Bundesvorsitz der Jugendorganisation niederlegen zu wollen, sowie der Bundestagsabgeordnete Jan Nolte, Vorsitzender der JA Hessen.

Man habe bei der Versammlung über den „Sachstand bezüglich des Verfassungsschutzes gesprochen“, heißt es in dem Facebook-Eintrag, der ausdrücklich mit Stefan H. wirbt. Stefan H. ist jener 35-Jährige, der in der Rheinstraße in Darmstadt völlig unvermittelt und mit ungelenken Bewegungen zwei dunkelhäutige Passanten angegriffen hatte. Von der Attacke, die zu einem Fall für den Staatsschutz geworden ist, kursiert im Internet ein Video, auf dem zu hören ist, wie er „Scheiß Nigger“, „Faulenzer“ und „Heil Hitler“ ruft.

Stefan H. selbst hat angegeben, Jurist zu sein. Nach Recherchen der „Interventionistschen Linken“ wohnt er in Darmstadt, hat mindestens einen Bachelorabschluss. Er habe an der Goethe-Universität in Frankfurt ein Stellenangebot gehabt, das er nach Angaben des Fachbereiches Rechtswissenschaften nicht angetreten habe. Stefan H. sei Mitglied der NPD Hessen sowie zahlendes Mitglied im Freundeskreis der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung.

Der Sprecher der AfD im hessischen Landtag sagte auf Anfrage, man prüfe den Vorgang. In Hessen ist die AfD um ein bürgerlich-konservatives Image bemüht. Landesvorstand und Landtagsfraktion hatten sich zuletzt immer wieder von extremen Strömungen in der eigenen Partei distanziert.

Jugendorganisation als Beobachtungsobjekt

Beim Innenministerium in Wiesbaden heißt es allerdings, für den Verfassungsschutz sei die Jugendorganisation Beobachtungsobjekt. Es gebe „nachgewiesene programmatische Äußerungen der JA Hessen und ihrer Vertreter, die gegen wesentliche Elemente der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerichtet sind“. So propagiere die JA unter anderem den Vorrang eines ethnisch-homogenen Volksbegriffes und mache diejenigen, die dieser ethnisch geschlossenen Gemeinschaft nicht angehören, in offensichtlicher Weise verächtlich.

Ferner lägen dem Verfassungsschutz in Hessen „deutliche Anhaltspunkte“ für eine migrations- und insbesondere islamfeindliche Haltung der JA vor. So habe der ehemalige Vorsitzende der JA Hessen die Migrationspolitik der Bundesregierung als „wahnsinniges Bevölkerungsexperiment“ bezeichnet, für welches das Volk „mit seinem Blut“ bezahle. Es führe dazu, dass das deutsche Volk abgeschafft werde. Nach Medienberichten habe ein ehemaliges Mitglied des Landesvorstands der JA Hessen in einer internen Chatgruppe die Todesstrafe für Politiker, „die ihr Volk verraten“, gefordert und zudem dafür plädiert, Frauen das Wahlrecht zu entziehen. 2019 waren zudem Bezüge von Mitgliedern des Landesvorstandes der JA Hessen zu der rechtsextremistischen Identitären Bewegung bekannt geworden. Hessens Verfassungsschutz rechnet der JA Hessen ein Personenpotenzial in mittlerer zweistelliger Höhe zu.