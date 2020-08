Gewitter am Donnerstag - teils extremes Unwetter in Hessen

(Symbolfoto: dpa)

OFFENBACH - Menschen in Hessen müssen sich am Donnerstag auf teils kräftige Gewitter mit Starkregen, stürmischen Böen und Hagel einstellen. Vereinzelt sei auch extremes Unwetter mit über 40 Litern Regen pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD). Und es bleibe weiter heiß: Die Temperaturen bewegen sich zwischen 27 und 33 Grad.

Am Freitag sei es wechselnd bewölkt mit Schauern und Regen. Örtlich komme es erneut zu Gewittern. Mit Höchstwerten zwischen 24 und 29 Grad werde es allerdings etwas kühler. Am Wochenende sind unwetterartige Entwicklungen laut DWD nicht ausgeschlossen.