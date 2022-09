Gewitter und Schauer in Hessen und Rheinland-Pfalz erwartet

Ein Gewitter entlädt sich über dem Rhein-Main-Gebiet. (Foto: Andreas Lerg)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

OFFENBACH - Die Menschen in Hessen und Rheinland-Pfalz erwarten stürmische Tage mit Gewitter. Der Dienstag startete zwar sonnig mit nur vereinzelten Schauern über Nordhessen. Die Tageshöchstwerte erreichen 25 Grad im Bergland und der Eifel bis zu 30 Grad an der Bergstraße und in der Vorderpfalz, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte.

Ab Nachmittag nehmen die Wolken dann zu und es bilden sich den Angaben zufolge Schauer und einzelne kräftige Gewitter inklusive stürmischer Böen mit Geschwindigkeiten um die 70 Kilometer pro Stunde. Lokal gibt es zudem Unwetter durch Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter und punktuell mit Mengen um die 30 Liter pro Stunde.

Alles zum Thema Klimawandel haben wir hier im Dossier für Sie gesammelt

In der Nacht bleibt das Wetter bewölkt mit vereinzelten Gewittern inklusive Starkregen zwischen 20 und 40 Liter pro Quadratmeter in einer oder mehreren Stunden sowie Sturmböen bis zu 85 Kilometer pro Stunde und kleinkörnigem Hagel, wie es hieß. Die Temperaturen sinken auf bis zu zwölf Grad. Gegen Morgen schwächt das Gewitter ab.

Verknüpfte Artikel



Dieser Inhalt stammt aus einer externen Quelle, der Sie aktiv zugestimmt haben. Ihre Zustimmung ist 24 Stunden gültig. Sollten Sie Ihre Zustimmung vorher widerrufen möchten, können Sie dies jederzeit über den Cookie-Widerruf anpassen.



Am Mittwoch zieht der schauerartige und teils gewittrig verstärkte Regen bis zum Mittag nach Nordosten. Bis zum Abend gibt es nur noch einzelne Schauer oder Gewitter bei Höchstwerten bis zu 27 Grad. In der Nacht zum Donnerstag hält dieses Wetter bei Tiefstwerten bis zu 12 Grad an. Gegen Morgen zieht jedoch von Südwesten erneut schauerartiger, teils kräftiger Regen auf, und erneut sind auch Unwetter mit heftigem Starkregen möglich.

In der Nacht auf Donnerstag wird es stark bewölkt und von Südwesten kommen erneut Gewitter und Unwetter mit heftigem Starkregen auf. Die Tiefstwerte sinken auf bis zu zwölf Grad.