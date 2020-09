Grundschule in Ronshausen wegen Corona-Fällen geschlossen

Ein Wattestäbchen mit einem Abstrich wird im Labor für einen Corona-Test verarbeitet. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild (Bild: dpa) (Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Ronshausen - Wegen mehrerer Corona-Fälle bleibt die Grundschule Ronshausen am Montag geschlossen. Das teilte die Schule am Sonntag im Internet mit. Demnach wurden mehrere Kinder positiv auf das Virus getestet. Zuvor hatte die «Hessische/Niedersächsische Allgemeine» online berichtet. Dem Bericht zufolge hatte es jeweils einen positiven Corona-Fall in der zweiten sowie in der vierten Klasse gegeben. 43 Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte befänden sich in Quarantäne. Wann die Schule im Kreis Hersfeld-Rotenburg wieder öffnet, war zunächst offen.