Grundsteuererklärungen: Abgabe der Daten läuft schleppend

Wiesbaden - Die Abgabe der erforderlichen Daten für die Grundsteuererklärung in Hessen läuft schleppend. Stand Mitte September habe es rund 665.000 Eingänge gegeben, berichtete Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Dienstag im hessischen Landtag in Wiesbaden. Mit dieser Zahl sei er noch nicht zufrieden. Der Minister zeigte sich aber zuversichtlich, dass in den nächsten Wochen noch deutlich mehr Daten gemeldet werden.

Ab 2025 soll die Grundsteuer in Deutschland neu berechnet werden. Im Rahmen dieser Reform müssen bundesweit fast 36 Millionen Grundstücke mit Hilfe von Eigentümerangaben neu bewertet werden. In Hessen sind es rund 2,8 Millionen Grundstücke. Die Frist für die Abgabe dieser Daten endet am 31. Oktober.

