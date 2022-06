Grüne stellen bei Parteitag Weichen für Landtagswahl

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Die hessischen Grünen wollen heute (11.00 Uhr) bei ihrem Landesparteitag in Bad Hersfeld die Marschroute bis zur Landtagswahl im Herbst kommenden Jahres abstecken. Im Fokus des Treffens steht der Leitantrag „Veränderung braucht Halt. Halt braucht Veränderung“. Damit will die Partei, die derzeit in einer Koalition mit der CDU regiert, den Dreikampf um die hessische Staatskanzlei eröffnen. Ihr selbstbewusstes Ziel: Stärkste politische Kraft in Hessen zu werden, wie die Landesvorsitzenden Sigrid Erfurth und Sebastian Schaub vorab erklärt hatten. Neben einer politischen Rede des hessischen Vize-Regierungschefs Tarek Al-Wazir wird eine Videobotschaft von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet sowie ein Grußwort des Bundesvorsitzenden der Partei, Omid Nouripour.

