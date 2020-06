Grüne verabschieden Leitantrag zu Wegen aus Corona-Krise

Sigrid Erfurth und Philip Krämer, die beiden Landesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen in Hessen. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild)

Wiesbaden - Premiere für die hessischen Grünen: Bei einem digitalen kleinen Parteitag haben die Delegierten am Samstag einen Leitantrag zu Wegen aus der Corona-Krise mit großer Mehrheit verabschiedet. Nach Angaben der beiden Landesvorsitzenden Sigrid Erfurth und Philip Krämer verlief das Treffen im Internet erfolgreich. Man habe damit gezeigt, dass die Digitalisierung nicht nur ein politischer Kampfbegriff sei, «sondern auch mit Leben gefüllt wird» und die demokratische Willensbildung ermögliche, sagte Krämer der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Von den 61 Delegierten der hessischen Grünen hätten sich 58 an dem nach Angaben der Partei ersten komplett digitalen Parteitag Hessens beteiligt. Zusammen mit Parteimitgliedern seien in der Spitze etwa 150 Grüne zugeschaltet gewesen. Die Partei hat in Hessen insgesamt mehr als 7500 Mitglieder.

Der beschlossene Leitantrag trägt den Titel «Grüne Wege aus der Krise - Trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie braucht es den Aufbruch ins sozial-ökologische Jahrzehnt». Für die Partei stehe in der Corona-Krise der Infektionsschutz im Mittelpunkt, ohne die sozialen und wirtschaftlichen Nöte der Gesellschaft zu vergessen, hatten Erfurth und Krämer in der Einladung dazu erklärt.

Wichtig sei für die Partei, «dass wir uns nicht aus der Krise sparen», sagte Krämer. So sollten im Rahmen des von der schwarz-grünen Regierungskoalition geplanten kreditfinanzierten Sondervermögens in Höhe von zwölf Milliarden Euro ökologische und digitale Projekte in den Blick genommen und der soziale Zusammenhalt gefördert werden, etwa indem die zuletzt belasteten Frauenhäuser unterstützt würden oder sozial benachteiligten Jugendlichen Tablets zur Verfügung gestellt würden, um das Homeschooling für alle Schüler zu gewährleisten.