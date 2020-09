Grünen-Bundestagsfraktion verlangt Ausbaustopp für A49

Jetzt teilen:

Berlin/Homberg/Ohm - Die Grünen-Bundestagsfraktion hat die Bundesregierung aufgefordert, den Weiterbau der umstrittenen Autobahn 49 in Mittelhessen zu stoppen. «Wir Grüne halten den Bau der A49 von Anfang an für falsch. Er greift vehement in die Natur ein, zerstört wertvollen Wald und Kulturlandschaft, begründete die Bundestagsabgeordnete Bettina Hoffmann am Dienstag den Antrag der Oppositionsfraktion im Bundestag.

Die Autobahn 49 soll Kassel und Gießen miteinander verbinden. Der geplante Teilabschnitt führt von Stadtallendorf nach Gemünden (Felda). Vorgesehen ist, dass dafür etwa 64 Hektar Wald gefällt werden, davon 27 Hektar im Dannenröder Forst. Die Rodungen werden für Oktober erwartet, was Umwelt- und Klimaschützer verhindern wollen.

Bereits in den vergangenen Tagen hatte es deshalb mehrere Protestaktionen gegeben, unter anderem wurde die Bundesstraße bei Kirtorf (Vogelsbergkreis) zeitweise blockiert. Im Dannenröder Forst haben Aktivisten Baumhäuser eingerichtet.