Hälfte der Menschen in Hessen lebt in Familie mit Kindern

Wiesbaden - Rund die Hälfte der Menschen in Hessen lebt in einer Familie mit Kindern. Das geht aus ersten Ergebnissen des Mikrozensus 2021 hervor, die das Statistische Landesamt am Freitag in Wiesbaden veröffentlichte. Reich rechnerisch besteht demnach eine Familie aus 3,4 Personen, davon 1,7 Kinder. Weitere 28 Prozent der hessischen Bevölkerung leben als Paargemeinschaften ohne Kinder, 22 Prozent sind alleinstehend.

