Hanau-Ausschuss befragt Zeugen zu Notausgang an einem Tatort

Wiesbaden - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss im hessischen Landtag zu den rassistisch motivierten Morden in Hanau will sich am Montag (13.00 Uhr) mit einem Notausgang an einem der Tatorte befassen. Dazu sollen in Wiesbaden eine Polizeibeamtin und zwei Polizeibeamte als Zeugen gehört werden. Außerdem ist geplant, dass sich die Ausschussmitglieder ein Video anschauen.

Überlebende sowie Angehörige eines der Opfer hatten Vorwürfe erhoben, weil ein Notausgang eines Tatorts verschlossen und damit ein Fluchtweg versperrt gewesen sei.

Ein 43-jähriger Deutscher erschoss am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Untersuchungsausschuss soll klären, ob es rund um die Tat zu einem Behördenversagen kam.

