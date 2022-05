Hanau-Untersuchungsausschuss befragt Verfassungsschutz-Chef

Jetzt teilen:

Wiesbaden - Der Untersuchungsausschuss des Landtags zum rassistischen Anschlag in Hanau wird an heute den Präsidenten des hessischen Verfassungsschutzes, Robert Schäfer, anhören. Er soll darüber Auskunft geben, welche Informationen seiner Behörde über den Attentäter und dessen Vater vorlagen und wie der Verfassungsschutz damit umgegangen ist. Zudem wollen die Ausschussmitglieder bei der Sitzung in Wiesbaden zwei Polizisten befragen.

Ein 43-jähriger Deutscher hatte am 19. Februar 2020 in Hanau neun Menschen aus rassistischen Motiven erschossen. Danach tötete er seine Mutter und sich selbst. Der Ausschuss soll klären, ob es vor, während und nach der Tat zu einem Behördenversagen gekommen war.

