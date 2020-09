«Hat mir beim Duschen alles gestanden»: Mithäftling sagt aus

Die Statue der Justitia steht mit einer Waage und einem Schwert in der Hand. Foto: Arne Dedert/dpa (Bild: dpa) (Foto: Arne Dedert/dpa)

Frankfurt/Main - Der Brief eines Untersuchungshäftlings in der Frankfurter Justizvollzugsanstalt machte im vergangenen Jahr nach der Postkontrolle auch die Polizei neugierig: Ein Mittäter mit Bezug zu einem «Minister oder Präsidenten» sei auch mit ihm in der U-Haft, schrieb der aus den Niederlanden stammende Mann an seine Frau. «Er hat mir beim Duschen alles gestanden.» Der Untersuchungshäftling war einer der wenigen, die Kontakt zu Markus H. hatten, der wiederum im Prozess um den Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke wegen Beihilfe angeklagt ist. Am Donnerstag sagte er als Zeuge vor dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt aus. Wie schon bei der vorangegangenen Zeugenvernehmung eines anderen Mithäftlings ging es darum, ob sich H. zu dem Mordfall geäußert habe.

In einer polizeilichen Vernehmung im vergangenen Dezember hatte der Briefschreiber angegeben, dass sich H. Sorgen mache, dass die Polizei auf seinem Rechner Gesprächsprotokolle einer Unterhaltung mit dem mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stephan Ernst finde. Dieses Gespräch über ein verschlüsseltes Programm sei zwei Wochen vor der Tat geführt worden. H. habe sich auch gesorgt, dass die Polizei seine DNA «in einem der beiden Fahrzeuge» finden werde.

Schon vorher habe er sich Notizen über die Angaben von H. gemacht, sagte der Zeuge. Nach der Vernehmung durch die Polizei habe er das alles noch einmal zusammengestellt. Die handschriftlichen Notizen wurden auch im Gerichtssaal in Augenschein genommen - insgesamt 28 Notizpunkte in sorgfältiger Schrift - etwa, dass H. eine Waffe an Ernst verkauft habe. Auch habe H. davon gesprochen, dass Ernst mehrere nicht aufgeklärte Verbrechen begangen habe, unter anderem «gegen Menschen wegen ihrer Glaubenszugehörigkeit», hieß es in einem dieser Notizpunkte. Im Verhandlungssaal konnte sich der Zeuge nicht daran erinnern, dass in den Gesprächen konkretere Angaben gemacht wurden.

Da die Bundesanwaltschaft von einem rechtsextremistischen Motiv ausgeht, ging es auch um politische Äußerungen von H. in der Untersuchungshaft. «Ziemlich viel rechts», sagte der Zeuge, der mal selbst auf Deutsch antwortete, mal mit Hilfe eines Dolmetschers, der aus dem Niederländischen übersetzte. Noch deutlicher war er in seinen Notizen gewesen, die ihm im Gerichtssaal vorgehalten wurden, «Markus hat erzählt, dass er ein Arier ist», hieß es darin. Er habe «viele Male gezeigt, dass er ein Rechtsextremist ist». Auch von einer antisemitischen Haltung war die Rede.

Auf Nachfragen machte der Zeuge Erinnerungslücken geltend - das sei alles schon so lange her. Statt dessen verwies er auf die damals angefertigten Notizen: «Das wurde dann so gesagt. Das habe ich nicht erfunden.»

Der zuvor vernommene zweite Mithäftling hatte nur noch schwache Erinnerungen an die Gespräche mit H. Dieser habe erzählt, dass es sein Hobby sei, alte Waffen zu reparieren, sagte der 46-jährige. H. habe auch gesagt, dass er dem wegen des Mordes an Lübcke angeklagten Stephan Ernst eine Waffe verkauft habe und mit diesem befreundet sei. Über Politik habe er mit ihm nicht gesprochen. Er habe gesagt, dass er am Tag des Mords an Lübcke eine Motorradtour unternommen habe und «nichts damit zu tun» habe, sagte der Zeuge. Auf die Frage, wie häufig bei den JVA-Gesprächen sich die Untersuchungshäftlinge zu ihren Taten bekennen, meinte er: «90 Prozent sind unschuldig.»

In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt wird Ernst vorgeworfen, den CDU-Politiker Lübcke im vergangenen Sommer auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen zu haben. Markus H. wirft die Bundesanwaltschaft Beihilfe vor. Er soll Ernst wieder politisch radikalisiert haben. Die Anklage geht davon aus, dass der Mord aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus begangen wurde.