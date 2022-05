Hessen: 221 Bewährungshelfer betreuen fast 10.200 Straftäter

Eine geschlossene Pforte in einer Justizvollzugsanstalt. (Bild: dpa) (Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild)

Wiesbaden - In der hessischen Justiz arbeiten 221 Bewährungshelfer. Die Männer und Frauen betreuten fast 10.200 Straftäter, erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion in Wiesbaden. Wie viele Bewährungshelfer in Hessen für Straftäter zuständig sind, die wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern oder der Verbreitung und des Besitzes von kinderpornografischen Schriften verurteilt wurden, teilte das Ministerium nicht mit. Insgesamt 170 Strafgefangene saßen aufgrund dieser Delikte zuletzt in Hessen im Gefängnis.

