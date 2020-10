Hessen begrenzt private Feiern in angemieteten Räumen auf 50

Wer in Hessen in angemieteten Räumen feiern will, darf das künftig wegen der Corona-Pandemie nur noch mit maximal 50 Leuten. (Archivfoto: dpa)

WIESBADEN - Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen beschränkt das Land Hessen die Zahl der maximal erlaubten Teilnehmer bei Feiern im öffentlichen Raum auf 50. Diese Zahl gelte in angemieteten Räumen unabhängig vom Infektionsgeschehen in der Region, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Montag in Wiesbaden.

Bei Feiern in den eigenen vier Wänden sollen es maximal 25 Gäste sein - allerdings sei das nur eine Empfehlung. "Wir nehmen besondere Rücksicht auf den geschützten Raum der eigenen Wohnung." Gelten sollen die Änderungen ab Montag. In Wiesbaden hatte zuvor das Corona-Kabinett getagt. Es handelt sich dabei um einen ressortübergreifenden Krisenstab der hessischen Landesregierung.

Die Zahl der bestätigten Covid-Infektionen seit Beginn der Pandemie in Hessen erhöhte sich am Montag um 128 Fälle auf 22.039, wie aus den vom Ministerium veröffentlichen Zahlen (14.00 Uhr) hervorgeht. Die Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, lagen bei 562, zwei Fälle mehr als am Vortag.